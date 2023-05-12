Две трети татарстанцев готовы работать за границей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане 67% опрошенных заявили, что готовы работать за границей. Показатель оказался выше, чем в целом по России (60%), говорится в исследовании HeadHunter.

Больше трети опрошенных татарстанцев, 37%, готовы уехать работать в другую страну, если это будет абсолютно необходимо. Еще 3% респондентов, активно ищущих возможность переехать ради трудоустройства за границей, — чаще всего занятые в сферах ИТ, искусства и развлечений, а также розничной торговли.

Готовы к переезду в другое государства, но не ищут возможности, больше четверти опрошенных жителей Татарстана — 27%. Столько же рассказали, что не решились бы уехать в ближайшем будущем. Еще 6% заявили, что никогда не переедут работать в другую страну.

Наибольшую готовность к переезду выразила молодежь — 76% ответов, а также опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет. Склоняются к такому решению они чаще всего из-за более высокой зарплаты (59%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди стран, которые татарстанцы рассмотрели бы для переезда, лидируют Турция, Германия и Кипр. Меньше всего желающих работать в Таджикистане и Киргизии.

Согласно другому исследованию, 65% татарстанцев с предыдущего места работы уволились из-за разочарования в зарплатных ожиданиях. Среди причин также они указали неблагоприятную атмосферу в коллективе и сложности в отношениях с начальством.



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Татьяна Демина