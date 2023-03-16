Татарстанцы назвали причины увольнения с последнего места работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

65% татарстанцев рассказали, что с предыдущего места работы уволились из-за разочарования в зарплатных ожиданиях. Также среди причин смены работы назывались неблагоприятная атмосфера в коллективе и сложности в отношениях с начальством. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

10% жителей Татарстана заявили, что работу пришлось менять из-за сокращения штата. Чаще всего под сокращение попадают работники сферы стратегии и консалтинга, транспортно-логистических компаний и автобизнеса.

9% респондентов рассказали, что их уволили по причине реорганизации компании. Среди этой доли опрошенных опять же много представителей сферы бизнеса и консалтинга, также есть и представители высшего менеджмента.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лишь 1% опрошенных признались, что их уволили за невыполнение плана и рабочих задач. Некоторые сообщили, что попали под увольнение за нарушение трудовой дисциплины. По словам 15% респондентов, в этом вопросе имели место иные мотивы, но подробности опрошенные не раскрыли.

В декабре 2022 года в результате исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснилось, что за последние 10 лет количество увольнений и трудоустройств россиян в период с июля по сентябрь стало рекордным. В этот период со средних и крупных российских предприятий уволились 3,24 миллиона человек. Трудоустроились за тот же период 3,17 миллиона россиян.

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Антон Гаврилов