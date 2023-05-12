Земельные участки под сервис на М-12 в Татарстане сдадут в аренду за 589 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Два земельных участка на трассе М-12 рядом с деревней Вахитово в Верхнеуслонском районе Татарстана сдадут в аренду за 589 млн рублей, данные о торгах разместила государственная компания «Автодор».



Участки на 686-м километре дороги расположены с правой и левой стороны. Земли сдаются в субаренду для размещения там многотопливных автозаправочных станций. Договоры действуют 20 лет.

На М-12 планировалось разместить 32 многофункциональные зоны, первая половина из них — в сторону Москвы, вторая — по пути в Казань. Пять пар планируют оборудовать газозаправочной инфраструктурой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле прошлого года ГК «Автодор» и ПАО «Газпром нефть» заключили долгосрочные договоры аренды земельных участков для строительства двух АЗС на 51 км трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Московской области.

Накануне глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал, что сдача в эксплуатацию 703 км трассы М-12 от Москвы до Казани запланирована на конец 2023 года. При строительстве трассы М-12 учли ошибки, которые были допущены на М-11. Дорогу от Москвы до Казани должны сразу обеспечить сервисами и хорошей связью.



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Маргарита Головатенко