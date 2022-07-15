«Автодор» заключил первые договоры на аренду участков под строительство АЗС на М-12

Госкомпания «Автодор» и ПАО «Газпром нефть» заключили долгосрочные договоры аренды земельных участков для строительства двух АЗС на 51 км трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Ожидается одновременный запуск движения на участке М-12 — от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до Орехово-Зуево (А-108) в Московской области и открытие двух АЗС новейшего формата, расположенных друга напротив друга. С учетом сжатых сроков уже начаты работы по подготовке территории под их строительство.



Фото: ГК «Автодор»

Всего на М-12 планируется создание 32 комплексных многофункциональных зон со средней частотой размещения порядка 50 км. Там планируется разместить: АЗС различных видов топлива, парковки, спортивные площадки, детские и рекреационные зоны и пункты питания и торговли. На отдельных локациях — отели и станции технического обслуживания.

На этой неделе стало известно, что на разработку проектной документации трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, 9-й этап 729—739-й километр (от пересечения с автомобильной дорогой 16К-1091 «Сорочьи Горы — Шали» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга») выделят 70 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина