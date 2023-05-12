На Украине просят вернуть День Победы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая.

— Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая (День Победы) и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник, — отмечается в тексте петиции.

Петицию опубликовали 11 мая. На данный момент она собрала около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. Отметим, что 8 мая Зеленский предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Москва уверена, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным праздником. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Елизавета Пуншева