Совет директоров КХЛ распространил потолок зарплат на премии хоккеистам

Заочное заседание совета директоров КХЛ приняло изменение в регламент, которое касается регулирования потолка зарплат. Как информирует сайт лиги, со следующего сезона премиальные выплаты, предусмотренные положением о командном премировании хоккеистов клуба, учитываются в потолке заработных плат в полном размере.

— Изменения коснулись индивидуальных премий игроков. С сезона 2024/25 в потолке заработных плат учитываются премии, превышающие 10% от общей суммы заработной платы, в случае если контракт был заключен после 13.04.2023. Если продолжал действие контракт, заключенный до 13.04.2023, то в потолок учитывается сумма выше 20% от общей зарплаты, — говорится в тексте.

С сезона 2023/24 в потолок заработных плат не включаются зарплаты хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что в 2021 году казанский «Ак Барс» потратил на зарплаты игрокам 2,5 млрд рублей. В свою очередь «Нефтехимик» заплатил игрокам 372 млн рублей.

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Айрат Назипов