В 2021 году на зарплаты «Ак Барс» потратил 2,55 млрд, «Салават» — 1,828 млрд, «Нефтехимик» — 372 млн

Петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» и 2021 году потратили больше всех в Континентальной хоккейной лиге на зарплаты хоккеистам и сотрудникам клубов. По данным Metaratings, эти три клуба потратили более 2 млрд рублей. Об этом сообщил источник со ссылкой на финансовые отчеты на ресурсе БФО.

Финансовую отчетность по зарплатам на ресурсе представили только восемь клубов КХЛ. По этим данным, меньше всего в КХЛ потратили череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик». Обе команды сумели выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Отметим, что и «Ак Барс», и «Нефтехимик» закончили выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина.



В КХЛ действует жесткий потолок зарплат игроков в 900 миллионов рублей на команду. В заявленные клубами суммы включены различные персональные и командные бонусы.

Зарплатные бюджеты клубов КХЛ в 2021 году:

СКА — 2,848 млрд рублей; «Ак Барс» — 2,55 млрд; «Авангард» — 2,395 млрд; «Салават Юлаев» — 1,828 млрд; «Локомотив» — 1,64 млрд «Автомобилист» — 1,478 млрд; «Северсталь» — 700 млн; «Нефтехимик» — 372 млн.

Эрик Добролюбов