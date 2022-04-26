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В 2021 году на зарплаты «Ак Барс» потратил 2,55 млрд, «Салават» — 1,828 млрд, «Нефтехимик» — 372 млн

14:00, 26.04.2022
В 2021 году на зарплаты «Ак Барс» потратил 2,55 млрд, «Салават» — 1,828 млрд, «Нефтехимик» — 372 млн
Фото: ak-bars.ru

Петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» и 2021 году потратили больше всех в Континентальной хоккейной лиге на зарплаты хоккеистам и сотрудникам клубов. По данным Metaratings, эти три клуба потратили более 2 млрд рублей. Об этом сообщил источник со ссылкой на финансовые отчеты на ресурсе БФО.

Финансовую отчетность по зарплатам на ресурсе представили только восемь клубов КХЛ. По этим данным, меньше всего в КХЛ потратили череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик». Обе команды сумели выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Отметим, что и «Ак Барс», и «Нефтехимик» закончили выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина.

В КХЛ действует жесткий потолок зарплат игроков в 900 миллионов рублей на команду. В заявленные клубами суммы включены различные персональные и командные бонусы.

Зарплатные бюджеты клубов КХЛ в 2021 году:

  1. СКА — 2,848 млрд рублей;
  2. «Ак Барс» — 2,55 млрд;
  3. «Авангард» — 2,395 млрд;
  4. «Салават Юлаев» — 1,828 млрд;
  5. «Локомотив» — 1,64 млрд
  6. «Автомобилист» — 1,478 млрд;
  7. «Северсталь» — 700 млн;
  8. «Нефтехимик» — 372 млн.
Эрик Добролюбов
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