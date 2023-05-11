В казанской мэрии не смогли назвать сроки начала строительства поликлиники в «Салават купере»

В мэрии Казани не смогли назвать сроки начала строительства поликлиники в ЖК «Салават купере». Вопрос сотрудникам исполкома задали в соцсетях.

— Сейчас проектируется здание для большой поликлиники в «Салават купере», между первым и вторым комплексами, где будет вестись прием детского и взрослого населения, а также расположатся женская консультация, травмпункт, подстанция скорой помощи. Сроки строительства станут известны после подготовки всех необходимых документов, — рассказали в мэрии.

Отмечается, что поликлинику планируется разместить на пересечении улиц Осиновской и Наиля Юсупова. В мэрии пообещали держать жителей в курсе новостей.

Фото: kzn.ru (архив)

В марте прошлого года в казанском микрорайоне «Салават купере» определили участок под строительство поликлиники для взрослых. Тогда сообщалось, что медучреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.

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Айрат Назипов