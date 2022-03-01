В казанском микрорайоне «Салават купере» определили место для строительства поликлиники

В казанском микрорайоне «Салават купере» определили участок под строительство поликлиники. Она расположится на перекрестке улиц Нурихана Фаттаха и Наиля Юсупова, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Медучреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.

Фото: kzn.ru

— Благодаря этому мы сможем обеспечить буквально в шаговой доступности оказание медицинской помощи и ощутимо повысить качество жизни горожан, — заявил Миронов.

Помимо этого, ведется проектирование поликлиники на улице Музыкальной, сообщается на сайте мэрии города.

На прошлой неделе сообщалось, что в этом году в Казани планируют построить перинатальный центр на территории ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», а также детскую больницу на 480 мест на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе. Также стартует строительство детской поликлиники в Дербышках и взрослой поликлиники в ЖК «Весна».



Татьяна Леухина