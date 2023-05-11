В мэрии прокомментировали жалобу на автобусный маршрут №49 в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанскую мэрию поступила жалоба на автобусный маршрут №49. В соцсетях сотрудникам исполкома рассказали, что дождаться автобуса очень проблематично, так как на линии мало транспортных средств.

— Перевозчик испытывает трудности в выполнении всех плановых кругорейсов в связи с дефицитом водителей и кондукторов. Сейчас ведется активный набор новых сотрудников, а работа автобусного маршрута находится под ежедневным строгим контролем, — ответили в мэрии.

Там добавили, что руководство выполнит оперативную замену в случае схода автобуса с линии.

Фото: 2gis.ru (скриншот)

Автобус №49 едет по маршруту «Станция Лагерная» — «Вещевой рынок». В одном рейсе у него 37 остановок.

Это уже не первая жалоба на работу общественного транспорта в Казани. В феврале жители города активно писали об этой проблеме в «Народный контроль».

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Айрат Назипов