Сергей Лавров: ситуация вокруг зерновой сделки находится в тупике
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о ситуации с зерновой сделкой. По его словам, она находится в тупике.
— Что касается письма, которое вчера генсек передал на имя президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что — это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны — члена ООН. Если эту бумагу предали гласности, это будет не очень прилично. Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами, — сказал он на пресс-конференции.
Он добавил, что Россия видит старания генсека ООН по зерновой сделке, но результатов в вопросе экспорта российской сельхозпродукции практически нет.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что продление зерновой сделки не может продолжаться без выполнения требуемых условий.
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