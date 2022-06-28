Подпорную стену на казанском Булаке восстановят к октябрю за 30 миллионов

Фото: Максим Кокунин

Угроза дальнейшего обрушения сохраняется

Как выяснило «Реальное время», в Казани капитальный ремонт подпорной стенки протоки Булак на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан обойдется более чем в 30,5 миллиона рублей. Профинансируют работы из городского бюджета.



Контракт на ремонт подпорной стенки Булака, обрушившейся еще весной, заключили Комитет внешнего благоустройства Казани и МУП «Городское благоустройство», которое и займется работами за выделенные миллионы. Власти поставили задачу завершить работы в этом году, до 30 сентября.

— На сегодня сохраняется угроза дальнейшего обрушения участка проезжей части по ул. Лево-Булачной. В целях устранения аварийной ситуации необходимо произвести проектно-изыскательские работы и выполнить капитальный ремонт подпорной стенки протоки Булак на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан, — говорится в приложении к муниципальном контракту.

Фото: мэрия Казани

Подрядчику, МУП «Городское благоустройство», необходимо очистить Булак от обвалившихся элементов подпорной стены и вывезти мусор с места проведения работ. Капремонт включает в себя разработку грунта до существующего канала, бетонирование стены, покраску лицевого фасада участка в стиле существующих стен, а также ремонт и покраску существующих подпорных стен по ул. Лево-Булачной и ул. Татарстан.

После завершения работ требуется выполнить благоустройство участка, в том числе обратную засыпку канала, устройство дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия под тротуар, восстановить бортовые камни и так далее.

Не нашли виновных, но обнаружили проходной канал

Подводная стена на казанском Булаке обрушилась в первой декаде апреля. Виновных в этом городские власти, несмотря на проведенное собственное расследование, не нашли. По результатам обследования участка выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные с помощью металлических закладных деталей к железобетонному проходному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором, в свою очередь, проложен трубопровод диаметром 900 миллиметров.

Фото: Артем Гафаров

— К сожалению, исполнительной документации не сохранилось, эти работы были выполнены более 30 лет назад. Заодно мы узнали, что у нас есть проходной канал вдоль Булака, в котором пролегает трубопровод. Но время дает о себе знать: металл скоррозировал, и поэтому произошло обрушение этих декоративных плит, — рассказывал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Восстанавливать участок в самом центре столицы Татарстана планировалось на деньги из Резервного фонда финансового управления исполкома Казани. При этом спустя два месяца после обрушения, в начале июня, городские власти заявляли, что стоимость работ пока не определена, расчетами занимались специалисты. К ремонту были намерены привлечь специализированного подрядчика.

Фото: Артем Гафаров

Стоит отметить, что признаки начала ремонтных работ на Булаке заметили еще на позапрошлой неделе — 19 июня «Реальное время» сообщало, что рабочие очищают территорию, разбирая осыпавшиеся куски асфальта и ограждений. Однако сам контракт на проведение работ Комитет внешнего благоустройства Казани и МУП «Городское благоустройство» заключили лишь 21 июня.



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Татьяна Демина