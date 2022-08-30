Власти Казани сообщили об окончании капитального ремонта подпорной стены на Булаке

В Казани завершился капитальный ремонт подпорной стены на Булаке на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан. Теперь для движения автомобилей открыты все полосы проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что специалисты подрядной организации — МУП «Городское благоустройство» — восстановили 81 метр стены (весь ремонтируемый участок) и 61 метр шапошного бруса, покрасили стену, а вдоль тротуара положили новый асфальт. Кроме того, рабочие установили новые ограждения и опоры освещения.

Вчера вечером корреспондент «Реального времени» сообщил о том, что ремонтные работы на Булаке подходят к концу. Уточнялось, что рабочие завершают установку металлических дорожных ограждений напротив здания Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ).

Фото: realnoevremya.ru

Ремонт подпорной стены на Булаке планировали завершить к сентябрю. На позапрошлой неделе работы были выполнены на 80%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, подводная стена на казанском Булаке обрушилась в первой декаде апреля. Виновных в этом городские власти, несмотря на проведенное собственное расследование, не нашли. По результатам обследования участка выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные с помощью металлических закладных деталей к железобетонному проходному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором проложен трубопровод диаметром 900 миллиметров.

Изначально ремонт планировали завершить до 30 сентября. На эти цели выделили 30,5 млн рублей из городского бюджета. Ремонтом занимается МУП «Городское благоустройство».

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Максим Кокунин