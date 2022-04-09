Пакистанский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Dawn.

По данным издания, за подобное решение проголосовали 174 члена парламента из 342 при необходимых 172 голосах.

Незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана.

Фото: wikipedia.org

3 апреля президент Пакистана Ариф Алви распустил Национальное собрание. Таким образом он принял предложение премьер-министра Имрана Хана. До этого оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия главе кабмина, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и бороться с коррупцией.



Дарья Акимова