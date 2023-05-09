В Пакистане задержали экс-премьера Имрана Хана

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан задержан, сообщает местный телеканал Geo-TV. Политика пытались задержать несколько месяцев, его обвиняют в сокрытии информации о полученных подарках и продаже государственных ценностей на $630 тысяч.

В апреле прошлого года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За подобное решение проголосовали 174 члена парламента из 342 при необходимых 172 голосах. А незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана.

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Илина Хакимова