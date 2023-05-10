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В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение о заморозках

11:43, 10.05.2023
В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение о заморозках
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение о заморозках. Они ожидаются ночью в четверг, 11 мая, сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью возможны заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Напомним, заморозки в Татарстане наблюдаются со второй половины прошлой недели. Прогнозировалось до -5 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Похолоданию в Татарстане предшествовали рекордно высокие температуры воздуха. Так, 1 мая среднесуточные температуры превысили норму на 10 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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