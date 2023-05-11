Сегодня в Казани сильный ветер и до +19 градусов

В четверг, 11 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +15 до +20°С.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.



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Татьяна Демина