В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2022 года выросла до 72,8 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 года выросла до 72,8 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России.



По ее словам, тенденция сохраняется в этом году — за I квартал этот показатель составил 73,31 года. Изменений в демографических показателях удалось достичь с переходом от экстренной работы с коронавирусом на более плановую работу.

Также сократился общий показатель смертности в России — в 2022 году он составил 22% и пока не достиг уровня доковидного периода. Однако за два месяца текущего года показатель демонстрирует тренд на снижение, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Власти Татарстана ожидают увеличения продолжительности жизни в республике до 75 лет. В прошлом году этот показатель был на уровне 74,58 года.

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Маргарита Головатенко