В Татарстане изменится расписание пригородных поездов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Татарстане изменятся маршрут следования и периодичность курсирования некоторых пригородных поездов из-за ремонтных работ на участке Казань — Зеленый Дол. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», работы будут проходить с 14 апреля по 5 июня.

Так, в обоих направлениях изменится график движения пригородных поездов в сообщении между Казанью и ст. Аэропорт, Свияжск, Канаш, Паратск, Волжск, Албаба. Также поменяется расписание электричек сообщением Казань — Йошкар-Ола и Краснозаринск — Куркачи.

Кроме того, с 19 по 21 апреля и с 29 апреля по 19 мая изменится периодичность курсирования пригородных поездов № 6001 сообщением Казань — Свияжск и № 6476 сообщением Свияжск — Арск.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что до 27 апреля изменятся маршрут следования и график движения поездов дальнего следования сообщением Казань — Санкт-Петербург. Это связано с проведением работ на инфраструктуре Московской железной дороги.

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Айрат Назипов