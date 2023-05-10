В Раифе привели в порядок памятник павшим воинам
Минувшей ночью в поселке Местечко Раифа в Зеленодольском районе Татарстана неизвестные раскидали венки у памятника павшим воинам, об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев.
— Этому поступку нет никакого оправдания. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском злоумышленников, которые будут наказаны в соответствии с законом. Инцидент взят под особый личный контроль! — сказал он.
Обелиск не пострадал, он не был сломан или изрисован. Памятник уже полностью привели в порядок.
UPD. Чуть позже Михаил Афанасьев сообщил, что полицейские задержали подозреваемого в осквернении памятника в Раифе. Им оказался местный житель, имеющий в анамнезе психическое расстройство.
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