В Калининграде считают инсинуацией решение Польши переименовать город в Крулевец

В Калининградской области считают инсинуацией решение властей Польши называть Калининград как Крулевец, сообщает ТАСС.



Как отметил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, Калининград — официальный топоним города, остальное — инсинуации:

— С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским. Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других.

Фото: pxhere.com

Накануне польские СМИ сообщили, что комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши, действующая при главном геодезисте страны, приняла решение использовать для Калининграда исключительно польское название Крулевец. Теперь использование в польском языке названия «Калининград» не рекомендуется.

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Маргарита Головатенко