В России летом ноутбуки могут подешеветь на 15%

В России к началу лета ожидается снижение цен на ноутбуки до 15%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты.



Импортеры уже уменьшили отпускную стоимость на них на 5—30%, в рознице цены снизятся в начале лета. Это объясняется переполненностью складов крупнейших мировых изготовителей компьютеров — спрос низкий, поэтому распродать продукцию не получается. В то же время есть переизбыток комплектующих для ее изготовления.

Рынок ПК в I квартале 2023 года продемонстрировал сокращение: мировой — на 29%, российский — на 20%. Больше всего должны подешеветь топовые модели ноутбуков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минцифры России планирует до конца мая проработать вопрос об обязательной предустановке отечественной операционной системы на персональные компьютеры (ПК) и ноутбуки, продаваемые в стране. Были отобраны четыре операционные системы, признанные наиболее зрелыми для обеспечения совместимости, — это Astra Linux, Alt Linux, РОСА и РЕД ОС. Одну из них предложат предустанавливать на ноутбуки и десктопные компьютеры.



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Маргарита Головатенко