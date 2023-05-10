Программа капремонта многоквартирных домов Казани на 2023 год выполнена почти на треть — в плане 223 объекта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день физический объем работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Казани на 2023 год выполнен почти на 30%. Об этом рассказал замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

— Ведется сдача выполненных работ. На сегодняшний день 13% актов уже сданы, — сказал он.

Сезонные работы должны завершиться до 15 августа. В целом все работы планируется закончить до 1 ноября.

— Работа идет текущим порядком, без проблем, — заверил Искандер Гиниятуллин.

Всего в этом году в Казани отремонтируют 223 многоквартирных дома. В них проживает 60 тысяч горожан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чтобы многоквартирный дом попал в программу капремонта, необходимо решение собственников расположенных в нем квартир, напомнил Искандер Гиниятуллин. Протокол их общего собрания передается в администрацию района Казани, на территории которого находится объект.

Напомним, с 2008 года в Казани капитально отремонтировали 3 653 многоквартирных дома. Общая сумма финансирования работ превысила 26 млрд рублей.



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Татьяна Демина