Санкт-Петербург разместит имиджевую информацию о своей туристской привлекательности в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На объектах транспортной инфраструктуры и на транспорте Казани появится имиджевая информация о туристской привлекательности Санкт-Петербурга, выяснило «Реальное время». Ее также разместят в Москве, Московской области и в Нижнем Новгороде.



Выделит Санкт-Петербург на продвижение своего туристского потенциала почти 34,8 миллиона рублей. Средства поступят за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Имиджевая информация о туристской привлекательности Санкт-Петербурга в Казани, Москве, Нижнем Новгороде и в Московской области появится в июле. Увидеть ее можно будет также в сентябре и в октябре.

С помощью распространения «имиджевой информации» Санкт-Петербург хочет сформировать позитивный и привлекательный образ в глазах целевой аудитории, повысить свою туристическую и инвестиционную привлекательность за счет позиционирования города как центра всесезонного туризма и как ведущей туристской дестинации. Также кампания направлена на увеличение въездного туристического потока.



Ожидается, что в Казани в июле, а затем и в сентябре-октябре этого года будут курсировать по три автобуса экскурсионного маршрута, на задних бортах которых будет размещена имиджевая информация о туристской привлекательности Санкт-Петербурга. Они должны проходить через площадь Габдуллы Тукая, Старо-Татарскую слободу, Суконную слободу, Булак, «Дом татарской кулинарии», собор Петра и Павла, площадь 1 Мая, Центр семьи «Казан», «Ак Барс Арену», ЦПКиО им. Горького, Госсовет Татарстана, Кремлевскую набережную и Лядской сад.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летом 2022 года «Реальное время» писало, что Санкт-Петербург проведет информационную кампанию по продвижению своего туристского потенциала в Казани и в Москве. С ее помощью Северная столица планировала добиться «позиционирования города как ведущей туристской дестинации» и увеличить въездной туристический поток. В конце прошлого года Санкт-Петербург выделил почти 5 млн рублей на продвижение официального туристского портала в столице Татарстана.



Осенью 2022 года Казань и Санкт-Петербург запустили информационную кампанию по взаимному продвижению туристского потенциала двух направлений в преддверии школьных и новогодних каникул. Видеоролики, посвященные Северной столице, показывали на цифровых экранах на центральных улицах столицы Татарстана в октябре.



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Татьяна Демина