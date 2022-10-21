Казань и Петербург начали обмен рекламой в области туризма

Казань и Санкт Петербург запустили информационную кампанию по взаимному продвижению туристского потенциала двух направлений в преддверии осенних школьных и новогодних каникул. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Видеоролики, посвященные Петербургу, размещены на цифровых экранах и представлены до конца октября на центральных улицах столицы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Информационные материалы, размещенные на конструкциях наружной рекламы в центральных районах Петербурга расскажут о Казани.

В августе Госкомитет Татарстана по туризму объявил тендер на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге. На размещение постеров на откидных столиках задних спинок кресел в туристических вагонах не менее 12 скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, готовились выделить 8,5 млн рублей.

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Татьяна Леухина