Санкт-Петербург вложил в продвижение официального туристского портала в Казани почти 5 миллионов

Как выяснило «Реальное время», Санкт-Петербург потратил на продвижение официального туристского портала в Казани 4,6 миллиона рублей. PR-кампания на информационных носителях должна состояться в декабре.

Кроме столицы Татарстана, для продвижения туристского портала Санкт-Петербурга выбраны еще ряд городов и регионов. В общей сложности Санкт-Петербург потратил на продвижение своего официального туристского портала почти 35,6 миллиона рублей. Контракт Городское туристско-информационное бюро заключило с ООО «Коннект», зарегистрированным в Ульяновске.

По договору, в Казани информация от официального туристского портала Санкт-Петербурга должна появиться на улицах Фатыха Амирхана и/или Маршала Чуйкова, а также на проспекте Победы и/или проспекте Ямашева. Количество показов в период кампании — не менее 194 тысяч. Ролик должен длиться не менее 5 секунд.

скриншот официального туристского портала Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru

Летом стало известно, что Санкт-Петербург проведет информационную кампанию по продвижению своего туристского потенциала в Казани и в Москве. С ее помощью Северная столица планировала добиться «позиционирования города как ведущей туристской дестинации» и увеличить въездной туристический поток.

Осенью Казань и Санкт Петербург запустили информационную кампанию по взаимному продвижению туристского потенциала двух направлений в преддверии школьных и новогодних каникул. Видеоролики, посвященные Северной столице, показывали на цифровых экранах на центральных улицах столицы Татарстана в октябре.

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Татьяна Демина