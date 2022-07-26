Санкт-Петербург планирует продвигать свой туристский потенциал в Казани

Санкт-Петербург планирует провести информационную кампании по продвижению своего туристского потенциала в Казани и в Москве. На эти цели потратят почти 17,3 миллиона рублей.

Информационная кампания продлится не менее трех месяцев. С 1 сентября по 30 ноября 2022 года по Казани будет разъезжать три экскурсионных автобуса с брендированным задним бортом. Их маршруты должны проходить через площадь Габдулы Тукая, Старо-Татарскую и Суконную слободу, Булак, Дом татарской кулинарии (Дом чая), Собор Петра и Павла, площадь 1 мая, центр семьи «Казан», отель и аквапарк «Ривьера», стадион «Казань-Арена», парк им. Горького, Госсовет Татарстана, Дворец земледельцев и Лядской сад.



В Москве информационную кампанию Северная столица намерена провести в зале официальных лиц и делегаций аэропорта Шереметьево, а также в аэропортах Внуково-3 и Домодедово. В общей сложности там разместят десять рекламных конструкций.

Фото: gov.spb.ru

С помощью этой информационной кампании Санкт-Петербург хочет добиться «позиционирования города как ведущей туристской дестинации» и увеличить въездной туристический поток. Среди прочих целей представление разнообразия потенциала Северной столицы для культурного, гастрономического, образовательного и семейного туризма, а также повышение туристической и инвестиционной привлекательности города за счет его позиционирования как центра всесезонного туризма.

Исполнителя ищет санкт-петербургское ГБУ «Городское туристско-информационное бюро». Финансирование осуществляется из внебюджетных средств — субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Напомним, что и Татарстан продвигал свои туристские возможности в двух российских столицах. На эти цели из республиканского бюджета выделяли почти 8 миллионов рублей. Рекламные постеры размещали в сапсанах.

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Татьяна Демина