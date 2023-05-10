Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции. А вот единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте стал ближневосточный Бахрейн — там она составила всего 0,1%, следует из расчетов «РИА Новости».

Всего инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах.

Сильнее всего снижение заметно в Южном Судане (на 12,1 процентного пункта), Гане (на 7,8 процентного пункта), России (на 7,5 процентного пункта), Белоруссии (на 5,7 процентного пункта), Зимбабве и Турции (на 4,7 процентного пункта).

Однако в 34 странах в марте темпы роста цен, наоборот, ускорились.

Больше всего цены выросли в Ливане (на 74,2 процентного пункта). Увеличилась инфляция и в Бурунди (на 4,6 процентного пункта), Пакистане (3,9 процентного пункта) и Эфиопии (2,2 процентного пункта).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неизменными в начале весны темпы роста цен оказались в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

Исследование проведено «РИА Новости» на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март.

Россия с годовой инфляцией в марте в 3,5% заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира. Наиболее высокая инфляция в годовом выражении остается в Ливане (264%) и Аргентине (104,3%). Тройку лидеров замыкает Зимбабве с темпами роста цен в 87,6%, на четвертом месте — Суринам с 59,4%, а на пятом — Турция с 50,5%.



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Илина Хакимова