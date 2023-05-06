Россия с годовой инфляцией в 3,5% заняла 102-е место в мире по уровню роста цен

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россия с годовой инфляцией в марте в 3,5% заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира. Об этом сообщает «РИА Новости».

Наиболее высокая инфляция в годовом выражении остается в Ливане (264%) и Аргентине (104,3%). Тройку лидеров замыкает Зимбабве с темпами роста цен в 87,6%, на четвертом месте — Суринам с 59,4%, а на пятом — Турция с 50,5%.

Высокие показатели продолжают фиксироваться в Шри-Ланке (49,2%), Гане (45%), Сьерра-Леоне (41,5%) и Лаосе (41%), также в десятку вошел Пакистан с инфляцией в 35,4%.

Максимальные значения инфляции в Европе в марте были в Венгрии (25,2%), Молдавии (22%) и на Украине (21,3%).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, на этой неделе сообщалось, что годовая инфляция в России замедлилась до 2,42%.

— За период с 25 апреля по 2 мая 2023 г. (8 дней) цены выросли на 0,19%. Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,42% г/г, — сообщало Минэкономразвития.

В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% при удешевлении плодоовощной продукции и замедлении роста цен на остальные продовольственные товары.

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Максим Кокунин