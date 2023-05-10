Байден заявил о катастрофических последствиях дефолта США

Американский президент Джо Байден заявил, что возможный дефолт по федеральному долгу США повлечет за собой катастрофические последствия. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, допускающего возможность дефолта в стране.

— Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно, — ответил президент.



Он также рассказал о плане Маккарти повысить потолок госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов. Напомним, что эту инициативу в конце апреля приняла контролируемая республиканцами Палата представителей, однако эксперты уверены, что контролируемый демократами Сенат Конгресса не поддержит предложение.

Фото: pixabay.com

Ранее Белый дом предупредил, что Байден наложит вето на план повышения потолка госдолга США, если он будет одобрен законодателями обеих палат Конгресса, передает ТАСС.

США уже через месяц, с 1 июня, могут оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если Конгресс не расширит лимиты заимствований, об этом заявила глава Министерства финансов Америки Джанет Йеллен в письме законодателям.

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Илина Хакимова