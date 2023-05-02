США могут достигнуть потолка госдолга уже 1 июня

США уже через месяц, с 1 июня, могут оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если Конгресс не расширит лимиты заимствований, об этом заявила глава Министерства финансов Америки Джанет Йеллен в письме законодателям.



— Оценив последние поступления федеральных налогов, наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит, — написала она.

На прошлой неделе в США приняли законопроект республиканцев, предусматривающий повышение потолка госдолга на $1,5 триллиона с одновременным сокращением расходов в размере более $4,5 триллиона.

Тем не в менее в администрации президента США Джо Байдена продолжают требовать от Конгресса расширения лимита заимствований без каких-либо дополнительных условий, предупреждая, что в противном случае уже летом США не смогут обслуживать свои долговые обязательства.

Отметим, что Джо Байден пригласил лидеров Конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, на встречу в Белом доме 9 мая, сообщила пресс-служба американского лидера, передает «РИА Новости».



Месяц назад глава американского Минфина Джанет Йеллен рассказала, чем обернется возможное наступление дефолта в США. По ее мнению, это приведет к потере доверия к американской стране.



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Илина Хакимова