Мария Захарова заявила, что у Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве

У Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве в связи с приверженностью фашизму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Сегодня МИД Украины назвал аморальным и недружественным шагом по отношению к Киеву присутствие лидеров стран СНГ на параде Победы в Москве.

— Во-первых, фашистов забыли спросить, — написала она в своем telegram-канале во вторник.

По словам Захаровой, власти Украины превзошли практики Третьего рейха, где «активно упражнялись в составлении «разыскных списков» врагов, включали в них деятелей искусства, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке».

Речь идет о проведении украинским государственным агентством УНИАН опроса среди читателей о том, «кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими жертвами террористического акта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина»:

— У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать — человеконенавистнические. В списке на казнь Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Дмитрий Киселев, Сергей Мардан и Семен Пегов. Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски.

Она обратила внимание, что Запад и профильные международные организации не осудили поступок Киева, которому «даже прямое подстрекательство к совершению терактов сойдет с рук».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 мая заявил, что Россия благодарна лидерам государств, которые чтят День Победы и прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко