Рустам Минниханов: «Татарстан в годы войны был крупным тыловым центром»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что День Победы — главный праздник нашей многонациональной страны.

— Он дорог и близок каждому из нас. В России нет ни одной семьи, которой не коснулась жесткая и кровопролитная война. Героическая история нашей страны бережно хранит те события весны 1945 года, когда в Берлине над Рейхстагом наши доблестные воины водрузили Знамя Победы, — заявил раис Татарстана. — Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Татарстан в годы войны был крупным тыловым центром. На заводах и полях трудились сотни тысяч женщин, стариков и детей. В республике были размещены более 70 эвакуированных предприятий. Главным стал лозунг «Все для фронта, все для победы!». Трудовой героизм татарстанцев отмечен присвоением Казани почетного звания «Город трудовой доблести».

Отдельно он сказал и про СВО.

— Сегодня доблестные войны Отечества, как и их отцы, деды и прадеды, сражаются с нацизмом. Вся страна сплотилась вокруг Верховного главнокомандующего, национального лидера Владимира Владимировича Путина. В ходе специальной военной операции наши земляки выполняют священную миссию по защите Родины и ее будущего. Как и в 45-м, враг будет разбит, победа будет за нами, — заявил Рустам Минниханов.

Раис напомнил, что в Татарстане проживают 14 277 ветеранов.

— К сожалению, с каждым годом их остается все меньше и меньше. Наш священный долг — окружить ветеранов заботой, оберегать славные традиции Победы, передавать из поколения в поколение историческую правду. Убежден — немеркнущая слава поколения победителей, их храбрость и стойкость и далее будут служить высоким нравственным ориентиром для всех нас. Пусть никогда не забудутся уроки тех страшных лет, и мы еще больше будем гордиться своей страной и народом, — отметил Минниханов.

«Реальное время» провело прямую трансляцию парада Победы в Казани.

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Дарья Пинегина