Путин: для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным и свободным: для нее нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Такие слова он произнес на параде Победы на Красной площади.
— Для нас — для России — нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, — сказал глава государства.
Однако российский лидер подчеркнул, что сейчас цивилизация вновь находится на решающем рубеже, против России опять ведется война, но страна сможет обеспечить свою безопасность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ благодарна лидерам государств, которые чтят День Победы и прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
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