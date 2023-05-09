В парке Победы и на Архангельском кладбище в Казани возложили цветы в честь 9 Мая

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском парке Победы прошло торжественное возложение венков и гирлянд воинской славы к Вечному огню. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин и другие.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

До этого прошло возложение памятных венков на Архангельском кладбище с участием зампредседателя Госсовета Татарстана Юрия Камалтынова.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

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