РБК: продажи лотерейных билетов в России в начале 2023 года выросли на 34%

В России на треть выросло число покупок лотерейных билетов в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Так, продажи лотерей в январе — марте этого года оказались выше на 34%, чем в эти же месяцы предыдущих лет, а также на 35% больше первого квартала 2021 года и на 41% к началу 2020-го.

Эксперты аналитического сервиса считают, что продажи лотерейных билетов увеличились в связи с праздниками — в первую очередь подразумеваются Новый год, 8 Марта и 23 февраля, а также дни рождения и знаковые даты.

— Лотерейные билеты стабильно входят в топ-10 покупок за час до Нового года, — отмечают аналитики.

Помимо этого, значительное влияние на рост продаж оказывает и высокая маркетинговая кампания организаторов лотерей — как в интернете, так и на телевидении. Отдельно аналитики подчеркивают и так называемый публичный «эффект выигрышей», когда информация о победителях широко распространяется в СМИ.

Фото: flickr.com

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов поделился мнением, что увеличение популярности лотерей также является результатом «эффективного менеджмента» и госрегулирования этого рынка. По его словам, все это позволило повысить доверие населения к лотереям.

Однако увеличились и расходы на лотерейные билеты у потребителей: в первом квартале текущего года средний чек покупки в этой категории составил 155 рублей — на 48% больше, чем в 2022 году.

Эксперты добавили, что чаще всего россияне покупают сразу два билета. Более 70% продаж приходится на онлайн-канал, то есть сайты лотерей или SMS.

Так, за последние 12 месяцев «Национальная лотерея» реализовала уже более 70 млн лотерейных билетов. В компании отмечают, что продажи в апреле 2023 года «почти в два раза» превысили показатели, которые были полгода назад — в октябре 2022-го.

Отметим, что в прошлом году жители Татарстана усиленно верили в удачу: лотерейные билеты покупали на 69% чаще, траты на них выросли на 73%.

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Илина Хакимова