Татарстанцы в 2022 году увеличили траты на спорт, культурный отдых и учебу

Фото: realnoevremya.ruРинат Назметдинов

Жители Татарстана в 2022 году увеличили траты на спорт и массаж, посещение театров и учебу, выяснили эксперты МТС Банка, проанализировав обезличенные данные Big Data и экосистемные сервисы.



Количество транзакций татарстанцев в массажных салонах и SPA выросло на 49%, в фитнес-клубах — на 7%, в центрах активного отдыха — на 15%. Спорттовары стали покупать реже наполовину.

В республике выросли траты на культурный отдых. Чаще в минувшем году жители республики посещали Татарский академический театр им. Камала, театр драмы и комедии им. Тинчурина, Казанский академический театр имени Качалова, русский и татарский ТЮЗы. Топ развлекательных детских мероприятий возглавили новогодние спектакли. Взрослая аудитория проводила время на шоу «Импровизация», на концертах МОТ и ZIVERT.

Онлайн-курсы татарстанцы покупали в 2,8 раз чаще, расходы на них выросли в 3,2 раза. Компьютерные и видеоигры жители республики стали покупать в два раза реже.

Также в 2022 году жители региона усиленно верили в удачу: лотерейные билеты покупали на 69% чаще, траты на них выросли на 73%.

Также на треть выросло количество онлайн-платежей. В топ офлайн-покупок вошли супермаркеты, рестораны, станции техобслуживания, общественный транспорт и аптеки. Татарстанцы стали реже покупать одежду, чаще — обувь. Количество транзакций в магазинах одежды уменьшилось на 14%, в обувных — увеличилось на 7%.

Продажи новых гаджетов снизились на 19%, а срок службы телефонов вырос на 6%. Средняя стоимость купленных татарстанцами гаджетов за год почти не изменилась и составила чуть больше 20 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Отпуск жители все чаще проводят в России: только 14% россиян в 2022 году побывали за границей. Казань по-прежнему остается в числе самых популярных российских направлений для поездок наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи. За ночь проживания туристы в среднем платят 5 500 рублей, в Казани — 5 400 рублей. Количество покупок татарстанцев в турагентствах выросло на 68%. На 5% увеличилось количество покупок авиабилетов, жители республики стали на 51% чаще отдавать предпочтение железным дорогам.

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Маргарита Головатенко