В Курганской области из-за пожаров отменили парад Победы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Курганской области мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в «усеченном формате» из-за природных пожаров. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Вадим Шумков.

— Дорогие земляки. В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет, — отметил он.

Также Шумков попросил «понять нас правильно».

Фото: tatar-congress.org

Напомним, лесные пожары в Курганской области уничтожили практически всю деревню Юлдус (Ичкен) — по словам очевидцев, в селе осталась только одна мечеть. Накануне в деревне загорелись школа и 20 домов, все жители были экстренно эвакуированы. Позже в МЧС России сообщили, что школу удалось отстоять.

К утру понедельника пожарные локализовали уже девять из 13 очагов действующих в Курганской области возгораний. Общая группировка, задействованная на тушении, достигла 1 290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию МЧС России, которая сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.

Вчера по распоряжению МЧС аэромобильная группировка (АМГ) ГУ МЧС России по Татарстану выехала вечером из Казани для усиления группировки ведомства, ведущей борьбу с лесными пожарами на территории Курганской и Тюменской областей.



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Елизавета Пуншева