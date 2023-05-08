МИД КНР: санкции ЕС против Китая повлекут за собой последствия
Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что Евросоюз собирается впервые ввести санкции против китайских компаний, оказывающих помощь России. В МИД КНР заявили, что ЕС такими действиями нарушит доверие и сотрудничество Европы и Китая.
— Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире, — сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В частности, накануне газета Financial Times сообщала, что Евросоюз может ввести санкции против семи китайских компаний, которые обвиняются «в поставках оборудования России». Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, сообщает «РИА Новости».
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай призывает европейскую сторону «не идти по ошибочному пути, в противном случае Китай обязательно будет твердо защищать свои законные права и интересы».
Отметим, что Евросоюз введет 11-й пакет санкций против России не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в конце апреля. Он также отметил, что пока процесс находится на этапе обсуждения.
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