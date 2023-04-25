В Польше заявили, что 11-й пакет санкций против России введут не раньше второй половины мая

Евросоюз введет 11-й пакет санкций против России не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Он также отметил, что пока процесс находится на этапе обсуждения.

— Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы, скорее, не будут затронуты напрямую. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя, — объяснил он.



Рау подчеркнул, что ожидает введения персональных санкций против представителей российской системы правосудия и «тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей».



Министр также заявил, что главе МИД Украины Дмитрию Кулебе удалось «несколько изменить мнение» по поводу перспектив и последствий планируемого Киевом контрнаступления. Его стоит рассматривать не как один «переломный» удар, а как процесс, строящийся на том, «чего можно добиться на поле боя» в тот или иной момент.

Министр также добавил, что большинство участников заседания Совета ЕС согласились, что вооружение для Киева необходимо «закупать там, где возможно», не отдавая приоритет европейскому оружию в обязательном порядке.

Мирные инициативы Бразилии, Китая и ряда других стран, Рау расценил критически, добавив, что их авторы не до конца понимают ситуацию и тот факт, что Киев не может вести мирные переговоры, не вернув себе утраченные территории, а Запад не готов к миру «на условиях Москвы»



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова