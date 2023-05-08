Рустам Минниханов посещает в ОАЭ инвестфорум AIM Global 2023

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты в качестве почетного гостя и спикера пленарного заседания 12-го Ежегодного инвестиционного форума AIM Global 2023, который в эти дни проходит в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе главы республики.

Так, Минниханов примет участие в церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума и выступит на пленарном заседании, тема которого в этом году — «Смена инвестиционной парадигмы: будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, разнообразию и процветанию».

Также в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч раиса Татарстана с представителями деловых кругов и официальной власти ОАЭ, а также стран — участниц форума (на стенде республики). Также Минниханов ознакомится с выставочной экспозицией AIM Global 2023.

12-й Ежегодный инвестиционный форум проходит в Абу-Даби с 8 по 10 мая этого года. Форум зарекомендовал себя как ведущая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке, которая стремится инициировать позитивные преобразования путем создания инвестиционных возможностей, поддержки солидарности и развития экономических отношений между странами, а также решения глобальных проблем, которые оказывают серьезное влияние на экономический рост.



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Илина Хакимова