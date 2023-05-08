Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 54,1 тыс. га

Фото: скриншот видео/МЧС России

В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 54,1 тыс. га, к тушению привлечены более 4,8 тыс. специалистов. В департаменте информационной политики региона сообщили, что пожарным помогают 6 тыс. волонтеров.



— Природные пожары в Свердловской области, по данным на 07.00 мск, ликвидируют 4 807 специалистов. В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более четырех тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 07.00 мск огнем охвачено более 54 157 га леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано, — говорится в сообщении.

скриншот видео/МЧС России

Там также уточняется, что на пожарах работают специалисты авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, сотрудники муниципалитетов и арендаторы. Привлечено более 500 единиц спецтехники, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76, вертолеты Ми-8, передает ТАСС.

Распространение огня удалось остановить в Асбесте, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже.



Из-за лесных пожаров в двух российских регионах ввели режим ЧС. Речь идет о Тюменской области и городском округе Ревда в Свердловской области. Стихия бушует и в Курганской области: к сегодняшнему утру там удалось локализовать девять из 13 очагов действующих возгораний.



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Илина Хакимова