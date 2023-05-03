ВК «Зенит-Казань» одержал вторую победу над московским «Динамо»

Фото: ВК «Зенит-Казань»

ВК «Зенит-Казань» во второй раз выиграл у московского «Динамо» в финале Суперлиги. Матч, проходивший в столице Татарстана, завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Первая партия осталась за волейболистами Константина Брянского — 18:25. Затем казанцы перехватили инициативу и вышли вперед: 25:15,25:18,25:21.

Медальные серии проходят до трех побед одной из команд. Следующий матч команды проведут уже в Москве. Игра состоится 7 мая в 17:00.

Фото: ВК «Зенит-Казань»

В предыдущей встрече «Зенит» всухую обыграл московскую команду. Счет игры составил 3:0 (25:19, 25:25, 25:17).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов