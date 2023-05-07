По делу рухнувшей карусели в Оренбурге задержаны руководители двух организаций

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

В Оренбурге задержаны руководители коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке имени 50-летия СССР. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

— По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», — говорится в сообщении.

Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293, п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Напомним, ЧП произошло вчера в парке «Оренпарк». Сообщалось о 20 пострадавших. Причиной падения кабинок карусели в парке аттракционов стала поломка механизма.



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Айрат Назипов