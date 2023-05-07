В Татарстане спасли 19-летнего парня — его нога застряла в мотоблоке
В Тукаевском районе Татарстана спасателям пришлось освобождать 19-летнего парня, нога которого застряла в мотоблоке. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, самостоятельно юноша справиться не мог.
Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента и угловой шлифовальной машинки перерезали нож фрезы мотоблока.
Пострадавшего татарстанца передали медикам. О его состоянии не сообщается.
В феврале спасатели вытащили 11-летнего мальчика, который застрял на лестнице в Казани. Медицинская помощь не потребовалась. Мальчика передали сотрудникам МВД.
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