В Татарстане спасли 19-летнего парня — его нога застряла в мотоблоке

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Тукаевском районе Татарстана спасателям пришлось освобождать 19-летнего парня, нога которого застряла в мотоблоке. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, самостоятельно юноша справиться не мог.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента и угловой шлифовальной машинки перерезали нож фрезы мотоблока.

Пострадавшего татарстанца передали медикам. О его состоянии не сообщается.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В феврале спасатели вытащили 11-летнего мальчика, который застрял на лестнице в Казани. Медицинская помощь не потребовалась. Мальчика передали сотрудникам МВД.



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Айрат Назипов