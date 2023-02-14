В Казани спасатели вытащили мальчика, застрявшего на лестнице на Булаке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня утром в Казани на улице Право-Булачная (напротив дома №24) на спуске между решетками лестницы провалился 11-летний мальчик, его нога застряла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Самостоятельно выбраться ребенок не смог, поэтому к нему на помощь приехали спасатели. Прибыв к месту происшествия, они сняли обувь с ноги пострадавшего, освободив ее. Медицинская помощь не потребовалась. Мальчика передали сотрудникам МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Летом прошлого года сотрудники МЧС пришли на помощь девочке, у которой нога застряла между педалью и рамой детского велосипеда. Спасатели извлекли ногу девочки 2016 года рождения, а с ее родителями провели беседу о безопасности в быту.

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Илина Хакимова