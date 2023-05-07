Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» обещают дать боеприпасы

Фото: ЧВК «Вагнер» (архив)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ему обещают дать боеприпасы и вооружения «столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий». Такое распоряжение он получил от Минобороны России, рассказал он.

— Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина (заместитель командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине, — прим. ред), как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны, — заявил Пригожин.

Фото: ЧВК «Вагнер» (архив)

Ранее глава ЧВК открыто обратился к начальнику Генерального штаба, Минобороны и Верховному главнокомандующему. Он заявил, что его бойцы вынуждены с 10 мая передать позиции в Артемовске подразделениям Министерства обороны, чтобы вывести остатки ЧВК в тыловые лагеря.



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Айрат Назипов