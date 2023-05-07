В Казани возложили цветы к памятнику Рашита Вагапова

Фото: «Вагаповфест»

В Казани состоялась церемония возложения цветов к памятнику Рашита Вагапова. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Вагаповфест».

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Татарстана, Всемирного конгресса татар и видные деятели искусства. Среди них поэт Ренат Харис, актер Ринат Тазетдин, профессор Фоат Галимуллин, певцы Зухра Шарифуллина и Мирсает Сунгатуллин.

Сегодня вечером в родном в селе Рашита Вагапова — Актуково Нижегородской области пройдет концерт. В нем примут участие официальные лица и артисты из Казани.

Фото: «Вагаповфест»

А уже 16 мая в 13:30 — у памятника Рашиту Вагапову в сквере Филармонии в Казани пройдет митинг-концерт. Лауреаты Вагаповского фестиваля, Азат Абитов, Гульсирень Абдуллина, Ранис Габбазов, Алмас Хусаинов, Рустем Асаев, Руслан Сайфутдинов и другие исполнят песни в память о певце. В этот день объявят победителей Конкурса молодых исполнителей-2023.

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Айрат Назипов