Прокурорам в Татарстане отказали в наказании фирмы за слив нефтешламов

Прекратить незаконную деятельность

Скандальная история с бесконтрольным размещением нефтешламов в Ютазинском районе Татарстана у села Екатериновка получила новое развитие. «Реальное время» рассказывало, как в прошлом мае местные жители поймали водителя грузовика с башкирскими номерами за сливом отходов нефтепереработки на земельном участке в полукилометре от их деревни и в полутора километрах от села Дым-Тамак.

Происшествие тогда зафиксировала полиция, а на месте слива опасных веществ провели совещание представители районных властей, надзорных и правоохранительных органов. Однако население сообщило, что сброс нефтешлама вблизи их домов не прекращается уже несколько лет.

Как оказалось, земли, где устроили свалку нефтешлама, фигурировали в банкротном деле ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим». Надзорные службы проверили работу утилизаторов нефтеотходов и выявили массу нарушений. В марте этого года Татарская природоохранная прокуратура сообщила, что добивается прекращения незаконной деятельности одной из компаний — ООО «Промышленная экология» в суде. Иск был направлен в Бугульминский городской суд РТ. Основанием послужила прокурорская проверка, инициированная по обращению издания «Зеленый фонд» в связи с бесконтрольным размещением нефтешламов в разных районах Татарстана.

На месте провели совещание представители районных властей и надзорных служб, а население сообщило, что сброс нефтешлама вблизи их домов идет уже несколько лет. Фото: yutazy.ru

Нарушения были выявлены и в деятельности ООО «Промэкология», в связи с чем прокуроры направили в Арбитражный суд РТ заявление о привлечении компании к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Отвечая на вопросы граждан о загрязнении почвы у Екатериновки, власти района называли несколько фирм, которые занимались утилизацией нефтеотходов, в том числе ООО «Промэкология».

Фото: Минэкологии РТ

У утилизаторов нет оборудования для утилизации

Как следует из материалов дела, после обращения жителей Екатериновки и журналистов прокуроры проверили ООО «Промэкология» на предмет соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении компанией деятельности по обращению с отходами в Ютазинском районе РТ.



По поручению прокуратуры специалистами Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по РТ» 21.10.2022 с 11:30 по 17:00 было проведено выездное обследование производственной площадки.

В ходе разбирательства было установлено, что «Промэкология» ведет свою деятельность по сбору, утилизации и обезвреживанию отходов III—IV классов опасности на производственной площадке, расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 16:43:041901:3, 16:43:041901:218, 16:43:041901:219 в Дым-Тамакском сельском поселении Ютазинского района, на основании соответствующей лицензии №Л020-00113-16/00285894, выданной в мае прошлого года Росприроднадзором.

Однако в ходе проверки надзорных служб было установлено, что в нарушение

Технологического регламента переработки и утилизации отходов бурения скважин СТО

на территории предприятия отсутствовало оборудование, необходимое для проведения работ по утилизации. Также оказалось, что у организации нет заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта технической документации на технологию утилизации путем внесения в отходы препаратов, содержащих гуминовые кислоты и их соли с получением в итоге продукции (техногрунт), соответствующей необходимым техническим условиям.

Прокуроры завели дело об административном правонарушении и обратились в суд с требованием привлечь компанию к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Это нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Однако, рассмотрев документы, суд решил отказать прокурорам. Причина — нарушен срок давности для привлечения к административной ответственности. Постановление по делу о правонарушении по этой статье не может быть вынесено по истечении двух месяцев, а по делу об административном правонарушении, рассматриваемом судьей, — по истечении трех месяцев со дня совершения правонарушения. Из материалов дела следует, что нарушение было выявлено в день проверки — 21.10.2022, то есть подавать заявление необходимо было не позднее 21 января 2023 года. Решение может быть обжаловано.

Прокурорами также было внесено представление на имя генерального директора ООО «Промэкология» об устранении нарушений требований природоохранного законодательства при обращении с отходами в Ютазинском районе. В результате компания приняла частичные меры по устранению указанных нарушений.



Василя Ширшова