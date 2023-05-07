В Запорожье могут расширить список эвакуируемых населенных пунктов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, расширят. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

— Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населенных пунктов, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организованно перевозят в тыл области. При этом не все населенные пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен, — сказал он.

Фото: Минобороны России (архив)

Напомним, жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, в том числе Энергодара, переселят вглубь региона из-за усиления украинских обстрелов.



— За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области, — сообщал в пятницу врио губернатора области Евгений Балицкий.

Пункты, из которых организуют временное перемещение: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

На этой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении после попытки разведки боем. Он отметил, что украинские солдаты попытались прорваться на направлении, но российские войска отразили атаку.

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Максим Кокунин